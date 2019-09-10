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Основанием для роспуска ЦИК в "Слуге народа" назвали бездействие комиссии на парламентских выборах

Профильный комитет собирается уже завтра утром.

Основанием для роспуска ЦИК в "Слуге народа" назвали бездействие комиссии на парламентских выборах
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

Основанием для роспуска Центральной избирательной комиссии являются неправомерные решения этого органа во время парламентской избирательной кампании. Об том сегодня заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ещё не изучали документ. Утром будет фактически заседание подкомитета на эту тему. Насколько у меня есть информация, конечно, это те факты бездеятельности ЦИК, которые определены последними судебными решениями", - сказал Корниенко.

"Очень много было судебных решений, которые определяли неправомерность тех или иных решений Центральной избирательной комиссии во время, в первую очередь, парламентской кампании", - сказал Корниенко.

Первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") подтвердил информацию о поступлении в Верховную Раду представления президента Украины о досрочном прекращении полномочий всего ныне действующего состава ЦИК.

"Не знаю, зарегистрировано ли представление, но оно уже поступило. Но поскольку Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано", - сказал Юрчишин.

Нардеп при этом уточнил, что президент внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома.

Согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

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