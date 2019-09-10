Основанием для роспуска ЦИК в "Слуге народа" назвали бездействие комиссии на парламентских выборах

Основанием для роспуска Центральной избирательной комиссии являются неправомерные решения этого органа во время парламентской избирательной кампании. Об том сегодня заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ещё не изучали документ. Утром будет фактически заседание подкомитета на эту тему. Насколько у меня есть информация, конечно, это те факты бездеятельности ЦИК, которые определены последними судебными решениями", - сказал Корниенко.

"Очень много было судебных решений, которые определяли неправомерность тех или иных решений Центральной избирательной комиссии во время, в первую очередь, парламентской кампании", - сказал Корниенко.

Первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") подтвердил информацию о поступлении в Верховную Раду представления президента Украины о досрочном прекращении полномочий всего ныне действующего состава ЦИК.

"Не знаю, зарегистрировано ли представление, но оно уже поступило. Но поскольку Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано", - сказал Юрчишин.

Нардеп при этом уточнил, что президент внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома.

Согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.