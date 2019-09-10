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Защита освобожденного политузника Балуха продолжит обжалование приговора

Балух подпишет кассационную жалобу и передаст адвокатам в Россию.

Защита освобожденного политузника Балуха продолжит обжалование приговора
Владимир Балух
Фото: glavcom.ua

Защита освобожденного крымчанина Владимира Балуха продолжит обжалование приговора в российских судах. Об этом сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе, пишет "Крым. Реалии".

"Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в этом направлении продолжатся. Его участие при этом не обязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу, и мы ее направим", - отметила адвокат.

Динзе добавила, что ей неизвестно, на каком основании Балуха передали украинской стороне.

Напомним, Балуха передали Украине в рамках большого обмена пленными 7 сентября.

Оккупационные власти преследовали его с 2015 года сначала общественными работами за оскорбление сотрудника полиции, который участвовал в проведении обыска. Позже в доме его супруги якобы обнаружили патроны, после чего на Балуха завели дело за хранение боеприпасов. В августе 2017 года его приговорили к трем годам и семи месяцам колонии общего режима, а зимой 2019 года этапировали в колонию на территории Тверской области России.

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