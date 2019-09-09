Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
ГлавнаяОбществоЖизнь

У Клыха обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение

Всем кто прибыл в больницу, уже поставили предварительные диагнозы.

У Клыха обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение
Станислав Клых
Фото: fakty.ua

У освобожденного в рамках обмена пленными Станислава Клыха врачи обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение. Об этом сообщил канал "112 Украина".

В ходе прошедшего брифинга в клинике "Феофания", врачи сообщили, что сейчас на лечении находится 8 освобожденных украинцев, всем им уже поставили предварительные диагнозы. Какие именно – врачи не разглашают, поскольку это запрещено согласно действующему законодательству. Ожидается, что сегодня часть освобожденных направят на лечение.

Один из тех, кому нужно отдельное лечение, является Станислав Клых, его уже направили в специализированное отделение военного госпиталя.

Отмечается, что Олег Сенцов в больнице так до сих пор и не появился.

Напомним, Клых находился в заключении с августа 2014 года. В августе 2017 года его адвокат сообщал, что политзаключенный Клых находится в больнице в Магнитогорске, какой ему поставили диагноз – не сообщалось.

В ноябре того же года гражданская активистка Ольга Афанасьева сообщала, что Клых шесть дней провел в коме, а до этого - его забирали в психиатрическую клинику.

15 апреля 2018 Клых заявил, что отказывается от еды и требует перевода из Верхнеуральской колонии из-за плохих условий содержания. В мае 2018 года снова сообщалось о ухудшении здоровья политзаключенного. В июне он снова объявлял голодовку.

В июне 2018 Клыха снова направляли с психиатрическую больницу. Неоднократно в СМИ появлялись сообщения о его нестабильном психиатрическом состоянии.

В декабре 2018 Супрун сообщала о подозрении на рак у Клыха. В мае 2019 Клых снова объявлял голодовку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также

  • Депутат из Первомайска попался на взятке $15 тысяч
    Сотрудники полиции задержали депутата Первомайского городского совета при получении взятки в размере 15 тысяч долларов от предпринимателя. Об этом говорится на сайте полиции Николаевской…
  • Во вторник в Киеве до +28 градусов
    Во вторник, 10 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов. На западе Украины…
  • В Умань начали прибывать паломники-хасиды
    Пограничники уже оформили около 150 паломников, следующих в Украину для празднования иудейского Нового года организованными группами. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной…
  • Брат мэра Ивано-Франковска сбил насмерть пешехода на переходе
    Двоюродный брат мэра Ивано-Франковска, депутат городского совета из фракции "Свобода" Роман Марцинкив сбил насмерть человека. Об этом говорится в фейсбуке Руслана Марцинкива, мэра…
  • Олексій Матюшенко
    Створюємо школу нового покоління
    Школа нового покоління має стати затишним місцем, де учні зможуть комфортно розвиватися та навчатися.
  • ГФС оштрафовала более 240 владельцев "евроблях"
    Государственная фискальная служба оштрафовала 243 владельца "евроблях" в связи с окончанием льготного периода за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщали…
  • В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
    В понедельник, 9 сентября, в Житомирской области неизвестные пытались ограбить автомобиль инкассаторов. Об этом сообщает региональное управление полиции. По данным СМИ, злоумышленники…
  • Александр Кирш
    Как жили в СССР цари 70х-80х
    В сбережениях осталось менее 1/6 от почти 26-летней официальной зарплаты за все годы членства в Политбюро. Можно сопоставить с доходами и накоплениями первых лиц Украины сегодняшней…
  • Полицейские в Киеве задержали троих мужчин, забравшихся на верхушку Южного моста
    Патрульная полиция Киева задержала троих мужчин, взобравшихся на вершину Южного моста через Днепр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет УНН. Вызов в полицию поступил около…
  • Артем Дериглазов
    Лицемерие
    У нас привыкли замечать соринки в глазах России и игнорировать брёвна у себя. Потому и хочется сказать власть имущим - не будьте лицемерами.
  • Семен Глузман
    Живая поэзия
    Впрочем, не только литературные журналы сообщали своим читателям весьма спорную с точки зрения Главлита, т.е. цензуры, информацию. Даже такой идеологически выверенный журнал «Советское…
  • В ДТП на окружной Обухова погибла супружеская пара
    Под Киевом на окружной дороге Обухова произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141. В результате столкновения погибли мужчина…
  • На Донбассе получил травму украинский военный
    В воскресенье, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных…
  • В Крыму из-за шторма погибли шесть человек
    В воскресенье, 8 сентября, в Крыму шторм унес жизни шести человек. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление МЧС России в Крыму. По данным ведомства, чрезвычайные происшествия…
  • Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
    В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр штаба операции…