Макрон и Путин обсудили по телефону подготовку к встрече "нормандской четверки"

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин 8 сентября провели телефонный разговор.

В Кремле сообщают, что лидеры стран дали позитивную оценку обмену удерживаемых между РФ и Украиной 7 сентября "как важной гуманитарной акции".

"Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

По данным российской стороны, акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования "внутриукраинского конфликта", а также "подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата»".

"Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи. В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера»", - отмечается в сообщении.

Информации о телефонном разговоре лидеров России и Франции на сайте Елисейского дворца пока нет.

Накануне вечером с Путиным по телефону поговорил Зеленский. Президенты подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Ранее США призвали Россию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства и заявили, что "хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".