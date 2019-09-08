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Протестующие в Гонконге обратились к Трампу за помощью

Активисты передали петицию американским дипломатам.

Протестующие в Гонконге обратились к Трампу за помощью
Фото: EPA/UPG

Участники протестов в Гонконге призвали президента США Дональда Трампа оказать помощь в освобождении города от контроля со стороны Пекина. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие вышли на улицы с американскими флагами и плакатами с демократическими лозунгами. Активисты прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.

"Во время шествия у генконсульства тысячи активистов распевали государственный гимн США и призвали американского президента "освободить" город, выведя его из-под административного подчинения КНР", - говорится в материале.

"Когда США в этот момент увязли в торговой войне с Китаем, это хорошая возможность для нас показать, как прокитайские группировки также нарушают права людей в Гонконге и способствуют полицейской жестокости", - сказал участник акции.

Ранее министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности в Гонконге после того, как 6 сентября полиция разогнала участников акции.

Антиправительственные акции к Гонконге продолжаются с июня и становятся все более жестокими. Среди требований протестующих - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.

25 августа полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады.

4 сентября лидер Гонконга Кэрри Лам отменила поправку законопроекта об экстрадиции, повлекшую массовые протесты. Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта публично. Протестующие восприняли эту информацию весьма скептически.

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