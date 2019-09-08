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Талибан пригрозил США "большими потерями" из-за отказа от переговоров

Трамп отменил переговоры после взрыва в Кабуле, при котором погиб американский военный.

Талибан пригрозил США "большими потерями" из-за отказа от переговоров
Фото: boston.com

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил в воскресенье, что американцы в Афганистане понесут значительные потери из-за отказа от переговоров. Об этом пишет "Интерфакс".

"Американцы пострадают более, чем кто бы то ни было, из-за отказ от переговоров", - говорится в распространенном заявлении движения.

По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы. На 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана из-за теракта в Кабуле, который унес жизни по меньшей мере 16 человек, включая одного американского военнослужащего.

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