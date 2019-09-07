Посол Британии призвала Россию сотрудничать в расследовании катастрофы MH17

"РФ обязана приложить все усилия по привлечению виновных к ответственности".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, чо Россия обязана сотрудничать со следователями, которые расследуют обстоятельства катастрофы самолета рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Об этом она заявила в своем микроблоге Twitter.

"В этот важный для украинцев день мы должны помнить, что в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения MH17 и приложить все усилия по привлечению виновных к ответственности", - написала посол.

On this important day for Ukrainians, we should remember that Russia is required under UNSCR 2166 to co-operate fully with the investigation into the downing of MH17 and efforts to hold those responsible to account. — Melinda Simmons (@melsimmons24) September 7, 2019

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В рамках обмена Украина отдала России бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу МН17.

Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. Боевика достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного - он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля.

Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России, но успели допросить, пока он находился в Киеве.