Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок проинформировал о последних событиях вокруг подозреваемого по делу об уничтожении МН17 Владимира Цемаха и заявил, что правительство сожалеет о том, что под давлением Москвы тот стал частью обмена заключенными.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте парламента страны

Блок напомнил, что в середине августа государственная прокуратура сообщила правительству, что Цемах может стать частью обмена пленными между РФ и Украиной. По его словам, прокуратура сделала все возможное, чтобы Цемах был доступен для уголовного расследования. По этому вопросу между Украиной и Нидерландами состоялся ряд консультаций на высшем уровне по дипломатическим и политическим каналам.

"Правительство призывало украинские власти не делать Цемаха частью обмена", - пишет министр иностранных дел.

"Украинские власти пообещали отложить обмен на некоторое время, чтобы дать возможность прокуратуре допросить Цемаха снова, что произошло. Украина является важным партнером в Совместной следственной группы и в привлечении к ответственности лиц, виновных в трагедии MH17, как это предусмотрено резолюцией 2166 СБ ООН. Однако правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением РФ стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", - добавил глава МИД Нидерландов.

Он также напомнил, что Россия также обязана сотрудничать на основе резолюции 2166 СБ ООН.

При этом Блок отметил, что уголовное расследование продолжается, а по утверждению прокуратуры эти события не имеют последствий для процесса, который начнется 9 марта 2020 года.

Напомним, авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. Боевика достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного - он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля.