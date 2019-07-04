Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника противовоздушной обороны "Славянской бригады ДНР" Владимира Цемаха. С 29 июня он находится под арестом согласно решению Шевченковского районного суда Киева.
Об этом рассказал его адвокат Роман Гонтарев.
"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - сообщил защитник.
Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Он проходит по уголовному делу об участии в террористической группировке (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса).
Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.
Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.
Ранее сепаратистские СМИ сообщили, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.