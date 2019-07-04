Украинских заробитчан в Польше прибавилось в пять раз, - консул

Количество украинских трудовых мигрантов в Польше с 2014 года увеличилось в пять раз: с 300 тыс. до около полтора миллиона. Об этом рассказала руководительница консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса в интервью агентству "Укринформ".

"Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - сообщила Крыса.

Кроме того, по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня украинцам выдано 196 тыс. видов на жительство.

Возрастание украинцев в Польше подтверждается еще и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. В 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3,5 тысячи спец. действий, а в 2018 году - это количество возросло почти до 18 тысяч, то есть в пять раз.

По словам Светланы Крысы, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульских учреждениях: в Кракове, Гданьске и Люблине.

Самая популярная услуга среди украинцев Польше - постановка на консульский учет, которая занимает 60% от общего количества всех действий в украинских консульствах.

Консул также отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простой физический труд: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик. Она рассказала, что кроме этого, в Польше есть небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы", - добавила Крыса.

Напомним, в апреле 2019 года сообщалось, что Украинцы, которые работали в Польше в 2018 году, перечислили в Украину более 3,6 млрд долларов. Польский рынок остается для украинских трудовых мигрантов главным местом работы за рубежом.