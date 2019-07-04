Владельца сети ресторанов украинской кухни в Москве приговорили к двум годам колонии по делу о неуплате налогов

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима основателя сети ресторанов украинской кухни "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу об уходе от уплаты налогов на 650 млн рублей.

Об этом сообщил "Интерфакс".

Бизнесмена признали виновным в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК) на общую сумму в 650 млн рублей. Белофван, который находился под подпиской о невыезде, был арестован в зале суда.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал вину.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года в ресторанах не пробивали кассовые чеки и отказывали в приеме к оплате банковских карт. Следователи также утверждают, что бизнесмен привлекал так называемых "ночных кассиров", которые удаляли из памяти кассовых аппаратов самые крупные чеки, тем самым занижая выручку.

Напомним, уголовное дело о неуплате налогов против Белойвана возбудили в 2017 году. В начале июня 2016 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы вынес решение доначислить сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" налоги, пени и штрафы на общую сумму почти в 1 млрд руб. Поводом для доначисления налогов и штрафов за период с 2011 по 2013 год стали результаты проверки, которую оперативники ГУ МВД по Москве проводили еще в августе 2014 года.