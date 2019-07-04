Гражданин Германии предстал перед судом за сотрудничество с боевиками "ДНР"

Гражданин ФРГ в среду, 3 июля, предстал перед судом в Дортмунде по обвинению в сотрудничестве с сепаратистами в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР").

Обвиняемый из города Лёне в восточной части Вестфалии признал, что в период с 2014 по 2016 год он являлся членом одного из вооруженных спецподразделений "ДНР". В то же время он утверждает, что никогда не принимал участия в боевых действиях в Донбассе, передает DW.

Подсудимый - уроженец СССР, его отец - украинец. Он был задержан по возвращении в ФРГ в аэропорту Ганновера. Ему вменяется в вину подготовка масштабного насильственного акта, создающего угрозу для государства, а также нарушение закона о контроле над боевыми вооружениями.

На суде в Дортмунде 43-летний обвиняемый показал, что счел своим гражданским долгом защищать непризнанную "Донецкую народную республику" от украинской армии. По его словам, его обучили, как обращаться с оружием, но поначалу он, будучи профессиональным сварщиком, занимался починкой разрушенных газо- и водопроводов, впоследствии же вступил в подразделение охраны, но "никогда не был на фронте".

Обвиняемый утверждает, что под конец его охватило полное разочарование. "Я оказывал поддержку людям, которые наживались на войне", - пояснил он. По мнению наблюдателей, обвиняемый может рассчитывать на условное наказание.

Как сообщалось, в Чехии военного, который воевал за "ДНР", приговорили к трем годам условно.