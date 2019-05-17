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В Чехии осудили военного, который воевал за "ДНР"

Ему дали 3 года условно.

В Чехии осудили военного, который воевал за "ДНР"
Фото: lidovky.cz

Сегодня, 17 мая в Чехии, в городе Пардубице осудили за терроризм военного, который участвовал боевых действиях на Донбассе на стороне российских оккупантов. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своем Facebook.

Отмечается, что осужденный Эрик Эшту был военнослужащим вооруженных сил Чехии. Суд приговорил его на три года условно с отсрочкой на четыре года, а также лишил его воинского звания.

Чешские правоохранители утверждают, что осужденный военнослужащий около трех недель охранял окопы, оружие и выполнял побочные работы у сепаратистов, а также принимал участие в обстрелах.

В свою очередь, Эшту сказал, что в Украину просто ездил в гости. С оружием и в форме сепаратистов он просто сфотографировался а память.

"Несмотря на то, что приговор условный, это - важный прецедент, и предостережение всем тем, кто, может, еще планирует принять сторону преступников и террористов на Донбассе, поскольку уже само участие в незаконных формированиях с оружием в руках было квалифицировано судом как подготовка к террористическому акту", - подчеркнул Перебийнис.

Напомним, депутат Коммунистической партии Чехии Зденек Ондрачек а мае ездил оккупированный Донецк. За это МИД Чехии осудило его и сказало, что Ондрачек позорит Чехию.

Украина запретила въезд Ондрачеку после того, как в ноябре 2014 года он сыграл роль "иностранного наблюдателя" в оккупированном Луганске на местных "выборах", которые провели сепаратисты.

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