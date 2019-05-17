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"Самопомощь" не будет участвовать в новой коалиции

"Люди из коалиции лучше не стали", - вице-спикер Сыроид.

"Самопомощь" не будет участвовать в новой коалиции
Фото: Анна Стешенко

Парламентская фракция "Самопомощь" не считает возможным участвовать в формировании новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII созыва. Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает "Интерфакс-Украина".

" "Самопомощь" заявила свое отношение к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот – показали много своих неспособностей. "Самопомощь" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - заявила Сыроид журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

В 2014-2016 годах "Самопомощь" входила в коалицию "Европейская Украина", но вышла из нее, обвинив своих партнеров из БПП и "Народного фронта" в сговоре с олигархами. "Самопомощь" вышла из коалиции в феврале 2016 года и больше туда не возвращалась.

Напомним, 17 мая фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из действующей коалиции. Совет фракции поддержал это решение единогласно.

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