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"Это их решение и их право", - Герасимов о выходе НФ из коалиции

Президентская партия продолжит отстаивать евроцентристские принципы.

"Это их решение и их право", - Герасимов о выходе НФ из коалиции
Артур Герасимов

Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в кулуарах Рады назвал решение "Народного фронта" о выходе из коалиции правом этой фракции. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Только что мы услышали заявление "Народного фронта" о выходе из коалиции. Я могу сказать, что это их решение и это их право. Наша фракция будет и дальше отстаивать основные наши принципы: неотвратимость курса на НАТО и ЕС, усиление армии и военной боеспособности", - заявил Герасимов.

Что касается выборов, по его словам, в БПП "готовы как к досрочным, так и выборам в срок".

Напомним, сегодня утром совет фракции НФ единогласно поддержал решение о выходе из парламентской коалиции. После объявления об этом в зале парламента спикер Андрей Парубий призвал фракции сформировать новое большинство в течение 30 дней.

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