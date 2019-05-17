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Украина выполняет свою часть минских договоренностей, - представитель США в ОБСЕ

Россия к своей части обязанностей относится несерьезно.

Украина выполняет свою часть минских договоренностей, - представитель США в ОБСЕ
Фото: EPA/UPG

Украинское правительство, наряду с преданностью всеобъемлющему и устойчивому прекращению огня на Донбассе, выполнило свои политические обязательства в рамках Минских договоренностей, а Россия была неспособна выполнить свои. такое заявление сделал накануне временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан, сообщает Укринформ.

"Несмотря на неспособность России выполнить свои обязательства в сфере безопасности, украинское правительство выполнило ряд своих политических обязательств: президент одобрил закон об особом статусе Донбасса, Рада приняла закон об амнистии, а украинские лидеры неоднократно призывали к обмену заключенными "всех на всех". Украинское правительство сделало эти шаги, в то время, как управляемые Россией войска продолжали нападения на украинских солдат", - заявил Кемиан.

Американский дипломат указал на то, что дальнейшие политические шаги в рамках реализации Минска - включительно с проведением местных выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству - невозможны, поскольку часть Востока Украины остаются под контролем России.

"Россия понимает это, но отказывается от серьезного подхода к переговорам о международных силах безопасности, которые могли бы создать условия безопасности, необходимые для выполнения остальной Украиной своих обязательств в рамках Минска. Следует отдать должное Украине за принятые политические шаги, предусмотренные Минском, в то время, как Россия отказывается выполнять свои опасные обязательства", - подчеркнул Кемиан.

Вместе с тем глава американской дипмиссии в ОБСЕ напомнил, что члены Постоянного совета ОБСЕ выступили с осуждением решения Кремля о выдаче российских паспортов на оккупированных районах Донбасса. Он подчеркнул, что США требуют от России прекратить эту дестабилизационную политику, которая нарушает суверенитет Украины и мешает ожидаемой реинтеграции этих районов с другой частью Украины. Также американская сторона возобновила свой призыв к РФ освободить украинские корабли и военнослужащих, которые были захвачены 25 ноября 2018 года у Керченского пролива.

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