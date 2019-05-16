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Зеленский намерен привлечь рекрутинговые компании к отбору кандидатов на госдолжности

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности".

Зеленский намерен привлечь рекрутинговые компании к отбору кандидатов на госдолжности
Фото: instagram/zeteam2019

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями международных рекрутинговых и HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українські Новини.

В сообщении сказано, что в четверг Зеленский и его HR-команда провели встречу с представителями международных рекрутинговых и HR-агентств, таких как Hudson, Оdgers Вerndtson, Bayden, Ward Howell.

Во время встречи Зеленский отметил необходимость помощи в оценке кадров.

"Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - сказал Зеленский.

Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты, среди которых профессионализм, знание региона, авторитет в местных общинах, добродетель, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель", - заявил Зеленский.

Участники встречи поддержали инициативу Зеленского, связанную с кадровой политикой и выявили готовность к сотрудничеству.

Как сообщалось, во вторник, 14 мая, Зеленский встретился с руководителями иностранных банков в Украине.

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