Закон об украинском языке дает издателям, СМИ и чиновникам от 1 до 4 лет на внедрение норм

Перевести сайты на украинский нужно к лету 2022 года, а увеличить квоту украинского языка на телевидении - к 2024 году.

Верховная Рада обязала государственные и коммунальные органы власти и предприятия, органы местного самоуправления, средства массовой информации и украинские компании создатьдля своих сайтов и страниц в социальных сетях украинскую версию и сделать ее стартовой (загружающейся по умолчанию) с 16 июля 2022 года.

Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.

Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

Иностранные компании, работающие в Украине, также должны иметь украинскую версию сайта с информацией, достаточной для понятной навигации и раскрытия цели работы такой компании, и сделать ее стартовой.

Эти нормы не распространяются на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Издатели обязаны издавать на украинском языке не менее 50% наименований книг, которые выпускаются в течение года, с 16 июля 2021 года. Это требования не распространяется на продукцию на крымскотатарском языке, других языках коренных народов и национальных меньшинств, изданных за счет государственного и местных бюджетов в рамках реализации прав нацменьшинств.

Также в книжных магазинах доля наименований продукции на украинском языке не должна быть меньше 50%, но это не распространяется на магазины, которые продают только издания на официальных языках ЕС, и специализированных магазинов, созданных для реализации прав коренных народов и нацменьшинств.

Квоты вещания на украинском языке на телевидении для общенационального и регионального вещания подняты с 75% до 90% с 16 июля 2024 года. Для местного вещания квота увеличивается с 60% до 80%.

Обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания начнется с 16 января 2021. Также обязательно на украинском языке должна указываться информация о товарах, в том числе и в отношении интернет-магазинов и интернет-каталогов. Информация в сфере обслуживания может дублироваться на другом языке.

По просьбе клиента, его обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Во всех видах пассажирского транспорта и на вокзалах и аэропортах языком объявлений и информационных сообщений и справочных служб является украинский.В случае необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а в международном сообщении – на языке страны отправления или прибытия.

Также обслуживание в сфере телекоммуникации, связи и медицины должно также производится на украинском языке и по просьбе клиента может осуществляться на другом языке.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал Порошенко и 16 мая он был официально опубликован. Закон вступает в силу 16 июля 2019 года, а некоторые его нормы – в следующие годы.