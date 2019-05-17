Насиров просит передать его дело в Антикоррупционный суд

Экс-глава ГФС снова заявил, что он "абсолютно невиновен" и намерен доказать это перед судом.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал ходатайство о передаче его уголовного производства для рассмотрения в Высший антикоррупционный суд.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня на очередном судебном заседании я заявил ходатайство передать рассмотрение дела в Высший антикоррупционный суд. Соответствующее ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева 17 мая в связи с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины", - написал Насиров.

По его словам, рассмотрение этого одатайства состоится на следующем заседании Шевченковского райсуда Киева.

Насиров снова заявил, что он "абсолютно невиновен и намерен доказать свою невиновность перед судом". Он отметил, что заявлял о своей готовности предстать перед ВАКС с момента принятия решения о создании этого суда.

Напомним, Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. 3 марта детективы НАБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям Онищенко и нанесение убытков государству на 2 млрд гривен.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц. Глава САП Назар Холодницкий говорил, что чтение обвинительного акта может затянуться на два года. Кроме того, в САП считают, что Насиров вообще может остаться без меры пресечения.