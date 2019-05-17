Судебная система прогнила

Наконец-то стала известна дата инаугурации! Хотя Владимир Зеленский пока ещё не утвердил меня в должности своего пресс-секретаря, я хочу заранее приступить к выполнению своих служебных обязанностей и помочь Президенту в освещении темы, которая является одной из самых болезненных в нашем государстве.

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Украинские суды тянут за собой шлейф не просто сомнительных, а явно противозаконных и просто преступных решений. Уровень доверия народа к судебной системе близится к нулю. Если в других отраслях у нас есть серьёзные проблемы, то суды - одна сплошная проблема.

На фоне начала военных действий и последовавших за тем событий подзабылось, что ключевыми требованиями майдана были не евроинтеграция и спекуляции культурно-языкового характера, а борьба с коррупцией и деолигархизация страны. По мнению большинства украинцев судебная система полностью коррумпирована и за прошедшие пять лет изменений в лучшую сторону явно не наблюдается.

Практикой судебной системы Украины за все годы независимости стало принимать сторону власть имущих, "телефонное право" - норма, по сей день. В процессах, где не было влияния властей или общественного резонанса, ключевым фактором при вынесении вердикта становились деньги.

Не раз я слышал от заключённых, в какую сумму оценивалось то или иное решение суда. Многие адвокаты были не более чем звеном в во взяточной транзакции, курьерами. На тюремном жаргоне "ногами" называют тех, кто заносит запрещённые предметы в места заключения или выполняет на свободе определённые действия по указанию заключённых.

Сокамерники, не стесняясь и не опасаясь, говорили: "Заслал ноги в суд, отправил десятку "зелени". На следующем заседании освобожусь и получу условный срок".

Моё дело было слишком громким, денег, чтобы платить космические суммы вымогателям, вроде бывшего судьи Плетнёва, у меня не было. Кто-то из политических деятелей прошлого, то ли Бенито Муссолини, то ли Франсиско Франко, как-то сказал: "Друзьям всё, остальным - закон". В нашей стране на тех, кто не причислен к "друзьям" и не способен платить за "дружбу", дубина закона падает без разбору и жалости.

Пока что мы знаем очень мало о планах новоизбранного Президента. Там, где нет точной информации, неизбежно появятся слухи. Один из слухов, особенно любопытный для меня - якобы Владимир Зеленский планирует освободить политзаключённых, АТОшников, людей несправедливо осуждённых во времена Януковича и Порошенко. О том, что эта тема ему не безразлична, прямо заявил сам новоизбранный Гарант во время дебатов на стадионе.

Ни для кого не секрет, что наши тюрьмы переполнены невиновными, людьми, которые сидят за чужие преступления. От районных судов первой инстанции до Верховного и Конституционного, судьи плюют на закон, ломают чужие судьбы, защищают интересы преступников и наживают миллионные состояния.

Судебные реформы - лишь фикция, которой легализуют новых коррупционеров.

Каркас судебной системы Украины полностью прогнил. Он не подлежит даже капитальному ремонту, не говоря уже о косметических правках, которые нам предлагали последние 5 лет. Снести гнилое и выстроить крепкое - достойная задача для будущего Президента. Всё в его руках, и в первую очередь - возможность дать свободу незаконно осуждённым. Таким образом он продемонстрирует, что предвыборные обещания не просто слова, но неизбежное указание к действию.