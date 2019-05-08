Зеленский и глава МИД Канады обсудили борьбу с коррупцией и ситуацию на Донбассе

Новоизбранный президент заявил, что хочет не говорить о борьбе с коррупцией, а добиться победы над ней.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского, передает "Укринформ".

Отмечается, что собеседники обсудили борьбу с коррупцией и Минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.

Зеленский заявил, что хочет не говорить о борьбе с коррупцией, а добиться победы над ней. Для этого его команда будет делать все, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - объяснил новоизбранный президент.

Фриланд, в свою очередь, отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций.

"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - добавила глава МИД Канады.

Она также отметила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Министр заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - заявила Фриланд.

Стороны также обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. "У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", - заявил Зеленский.

Напомним, во вторник Зеленский обсудил с бизнесменом Виктором Пинчуком прозрачность и ответственность бизнеса перед страной.