Кабмин утвердил Сергея Верланова на должность главы Налоговой службы

Кабинет Министров Украины назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы. Соответствующее решение принято на заседании в среду.

На должности заместителя министра финансов Верланов занимался налоговой и таможенной политикой, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

Напомним, 23 апреля 2019 года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы. Это решение можно было обжаловать в течении двух недель.

По итогам конкурса Верланов набрал 16,45 баллов, второе место занял замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, набрав 13,54 баллов.