“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Савик Шустер вернулся в Украину
Савик Шустер вернулся в Украину
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
ГлавнаяПолитика

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета по ТВ Артеменко членом НКРСИ

С предыдущей должности Артеменко ушел 4 мая.

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета по ТВ Артеменко членом НКРСИ
Юрий Артеменко

Президент Петр Порошенко назначил членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Юрия Артеменко.

Соответствующий указ президента Украины №198/2019 от 7 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Согласно части первой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях" постановляю: назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - сказано в документе.

Напомним, 4 мая председатель Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко подал в отставку за два месяца до окончания срока его полномочий как члена Нацсовета. Причинами такого решения Артеменко назвал усталость и предложение другой работы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также