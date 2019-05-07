Порошенко назначил экс-главу Нацсовета по ТВ Артеменко членом НКРСИ

Президент Петр Порошенко назначил членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Юрия Артеменко.

Соответствующий указ президента Украины №198/2019 от 7 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Согласно части первой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях" постановляю: назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - сказано в документе.