Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.

За соответствующее решение проголосовали 35 из 38 судей, передают "Українськi Новини".

Соответствующую дату предложила утвердить глава Антикоррупционного суда Елена Танасевич. Она назвала это "рискованным шагом", потому что на данный момент у суда нет готовых помещений, достаточных кабинетов для судей, а также не завершена регистрация прав пользования на выделенные суду здания.

Сроки окончания этих процедур неизвестны.

Тем не менее, большинство судей решили установить дату начала работы 7 сентября. При этом собрание судей также обратилось к органам власти с просьбой максимально содействовать запуску суда.

Ранее и.о. руководителя аппарата Антикоррупционного суда Алексей Жуков сообщил, что Государственная судебная администрация выделила 0,4 млн гривен для ремонта помещений Печерского райсуда Киева для размещения в них ВАКС.

"Судебной администрацией уже выделен транш средств в размере 400 тыс. гривен для проведения ремонтных работ в этих помещениях... Этих средств хватит только на начальный этап работ", - сказал Жуков. В дальнейшем, по его словам, планируется выделить еще 1,5 млн гривен.

Жуков также отметил, что семерым судьям ВАКС не хватает кабинетов. Он предлагает разместить их в офисах по адресу ул. Кривоноса, 2а.

Напомним, руководителем ВАКС избрана бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Ее замом стал - адвокат Евгений Крук.