В РФ назначили очередную экспертизу украинским военнопленным морякам

От экспертов требуется давать юридическую оценку представленным доказательствам, несмотря на то, что это прерогатива суда.

В России назначили новую техническую экспертизу боевых модулей военнопленных моряков МБАК «Бердянск» и «Никополь». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook группе «Защита военнопленных украинских моряков».

Всех военнопленных и их адвокатов следствие уже ознакомило с постановлениями о назначении вышеупомянутой экспертизы.

Он подчеркнул, что адвокаты заявляют возражения на проведение данной экспертизы. «Эта экспертиза своего рода «ноу-хау» российского следствия. Фактически, от экспертов требуется давать юридическую оценку представленным следствием доказательствам, хотя это является прерогативой суда», - написал он в Facebook.

Также Полозов написал, что по делам военнопленных украинских моряков следственные действия продолжаются практически ежедневно, в том числе между праздничными днями. 6, 7, 8 мая тоже не исключение.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся до сих пор.

3 мая 2019 года Президент Петр Порошенко утвердил состав делегации для участия в публичных слушаниях Международного трибунала по морскому праву относительно требования Украины об освобождении украинских моряков и судов.