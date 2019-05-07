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НАБУ завершило расследование о растрате 93,28 млн гривен в "Укрзализныце"

Подозреваемые в 2015-2017 годах организавали закупку продукции по завышенным ценам.

НАБУ завершило расследование о растрате 93,28 млн гривен в "Укрзализныце"
Фото: rbc.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця" при закупке стрелочной продукции по завышенным ценам в 2015-2017 гг. Подозреваемым открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта, сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, подозреваемые с декабря 2015 по март 2017 года организовали закупку для "Укрзализныци" стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" на сумму около 93,28 млн грн.

Подозреваемыми по делу проходят председатель правления - генеральный директор производителя стрелочной продукции; первого замгендиректора предприятия; директор фиктивной компании-победителя торгов; директор компании-посредника; трое сотрудников ЦОП "Укрзализныци", а также бывший первый замруководителя ЦОП "Укрзализныци".

Детективы также считают, что к совершению преступления могут быть причастны и другие лица, в том числе народные депутаты. Расследование по этим фактам выделили в отдельное уголовное производство, которое до сих пор продолжается.

В отношении одного из народных депутатов, который, по данным следствия, является организатором коррупционной схемы, подготовлен и направлен в органы прокуратуры проект представления на снятие неприкосновенности и привлечению к уголовной ответственности.

Расследование этих фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года по собственным наработками.

Напомним, в июне 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян потребовал отменить крупный тендер "Укрзализныци" по закупке стрелочных переводов у фирм-прокладок. Тендер, о котором заявил министр, касается закупки стрелочных переводов и запчастей. Единственным аккредитованным производителем стрелочных переводов для УЗ является "Днепропетровский стрелочный завод". Но УЗ вместо того, чтобы провести переговорную процедуру закупки с ним, объявила тендер, на который заявки подали ООО "Крендлз" и ООО "Днепрозализнычпостачання". При этом "Крендлз" победило во всех 52 лотах в трех соответствующих тендерах.

В 2017 году НАБУ открыло уголовное дело по результатам закупкок у "Крендлз" и "Днепрозализнычпостачання" на общую сумму 1,3 млрд грн. Следствие подозревает, что стоимость продукции была завышена на 40% в результате проведения фиктивных тендеров с подставными компаниями.

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