Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 6 мая провел встречу с представителями Совета раввинов Украины.

Фото: facebook.com/ze2019official

"Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они – украинцы, наши сограждане", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Фото: facebook.com/ze2019official

В сообщении подчеркивается, что участники встречи задекларировали свою поддержку всех мирных инициатив новоизбранного Президента.

Во встрече приняли участие главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий (Центральная Украина); главный раввин Харькова и Харьковской области Мойше Москович (Восточная Украина); главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф; главный раввин Житомира и Западной Украины Шломо Вильгельм; главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий; главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Среди прочего на встрече речь шла о борьбе с антисемитизмом. Так, участники отметили, что в Украине сегодня эта проблема не является острой, как в других странах мира. Ежегодно в Украину приезжает более 800 тыс. паломников, на территории страны похоронены 150 еврейских праведников.

Фото: facebook.com/ze2019official

"Сейчас в Украине проживает не менее полумиллиона евреев, для которых Украина – родная земля, которую мы любим. И мечтаем о том, чтобы жизнь в Украине была достойной и счастливой для всех людей. Нет никаких противоречий в том, чтобы быть евреем и быть настоящим патриотом Украины", - указал главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.

В конце встречи гости подарили Владимиру Зеленскому эксклюзивное издание Торы.

Фото: facebook.com/ze2019official

Напомним, Владимир Зеленский 30 апреля провел встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом ПЦУ Филаретом и предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием.

2 мая Зеленский встретился с мусульманскими религиозными лидерами Украины.

6 мая он провел встечу с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом (Шевчуком).