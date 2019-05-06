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Луценко готов сотрудничать с Зеленским в вопросах борьбы с коррупцией

Генпрокурор заявил, что у него были "регулярные встречи" с Зеленским

Луценко готов сотрудничать с Зеленским в вопросах борьбы с коррупцией
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией и преодолении монополизма. Об этом Луценко сказал сегодня на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если ему будет интересна моя точка зрения на то, что необходимо изменить, чтобы в стране было лучше, например, в вопросах борьбы с коррупцией, или в преодолении монополизма, или в других вопросах – я готов с ним пообщаться из уважения к всенародно избранному главе государства", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что в данный момент ни новоизбранный президент, ни его представители не обращались к нему для проведения встречи. Ранее, по словам Луценко, у него были регулярные встречи с Зеленским.

"С господином Зеленским у меня давние отношения - это знают все, кто смотрит "95 квартал". Но были и непубличные встречи, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но были достаточно регулярными", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что не голосовал за .Зеленского. "Но такая убедительная его победа дает ему серьезный мандат народного доверия", - добавил Луценко.

Напомним, ранее сегодня Луценко заявил, что не видит "ни моральных, ни правовых оснований" для того, чтобы уходить в отставку.

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