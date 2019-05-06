С начала 2019 года Порошенко задекларировал 325 млн гривен

Президент Петр Порошенко задекларировал 325 млн гривен доходов с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В этом году его доход уже составили:

210,1 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал";

104,1 млн гривен возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и 4,6 млн гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ;

4,3 млн гривен составил его процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке;

1,8 млн гривен - возмещение морального вреда от британской телерадиокомпании ВВС (за распространение ложной информации о том, что Порошенко якобы платил деньги за первую встречу Президентом США Дональдом Трампом).

Всего с января 2019 года Президент задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на почти 1 млрд гривен. Однако, из этой суммы 576 млн гривен относились к доходу за 2018 год и отражены в годовой декларации о доходах Порошенко.

Напомним, по данным, опубликованным в Едином государственном реестре деклараций Украины, доходы Порошенко за 2018 год выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили почти 1,56 млрд гривен. В 2017 - 16,3 млн гривен.