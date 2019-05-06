Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
ГлавнаяПолитика

С начала 2019 года Порошенко задекларировал 325 млн гривен

210,1 млн гривен дивидендов он получил от публичного акционерного общества.

С начала 2019 года Порошенко задекларировал 325 млн гривен
Фото: EPA/UPG

Президент Петр Порошенко задекларировал 325 млн гривен доходов с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В этом году его доход уже составили:

  • 210,1 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал";
  • 104,1 млн гривен возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и 4,6 млн гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ;
  • 4,3 млн гривен составил его процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке;
  • 1,8 млн гривен - возмещение морального вреда от британской телерадиокомпании ВВС (за распространение ложной информации о том, что Порошенко якобы платил деньги за первую встречу Президентом США Дональдом Трампом).

Всего с января 2019 года Президент задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на почти 1 млрд гривен. Однако, из этой суммы 576 млн гривен относились к доходу за 2018 год и отражены в годовой декларации о доходах Порошенко.

Напомним, по данным, опубликованным в Едином государственном реестре деклараций Украины, доходы Порошенко за 2018 год выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили почти 1,56 млрд гривен. В 2017 - 16,3 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также