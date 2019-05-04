Геращенко 16 мая представит итоговый отчет своей работы в ТКГ

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 16 мая представит итоговый отчет о работе на посту уполномоченного Президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях и в Трехсторонней контактной группе.

Об этом говорится в фейсбуке Геращенко.

"16 мая состоится очередное заседание минской платформы в ВР, где я планирую подвести итог своей работы для коллег, сделать определенный отчет за эти годы... Пригласила экспертов по внешней политике новоизбранного президента на эту встречу, чтобы поделиться некоторыми мыслями и информацией о Минском процессе", - написала Геращенко после встречи представителей фракций с избранным президентом Владимиром Зеленским.

По ее мнению, первым вызовом для команды Зеленского станет июнь 2019 года, когда в Евросоюзе будут идти дискуссии о продлении санкций против России.

"Порошенко прилагал для пролонгации санкций много дипломатических усилий и ему это удавалось. Очень важно, чтобы перезагрузка с РФ, на которую так ждут и рассчитывают США и ЕС, не происходила исключительно за счет Украины", - написала Геращенко.

Напомним, что Геращенко заняла пост уполномоченного Президента в июне 2014 года.

В мае 2015 года Геращенко стала представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, целью которой было освобождение заложников и доставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы Донбасса.