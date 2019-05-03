В Раде предлагают провести инаугурацию президента 19 мая

Депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Мищенко предлагает парламенту провести инаугурацию президента 19 мая.

Соответствующий проект постановления №10270 "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая" зарегистрирован в Раде 3 мая.

Текст документа пока на сайте парламента не опубликован.

Мищенко отметил, что ранее ему отказывали в регистрации данного проекта постановления.

Напомним, ранее первый-вице спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что парламент примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента. Шоумена Зеленского поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. Дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.