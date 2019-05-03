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Данилюк назвал активизацию работы "нормандского формата" основной целью внешней политики Зеленского

Советники Зеленского провели в Брюсселе встречу с послами ЕС

Данилюк назвал активизацию работы "нормандского формата" основной целью внешней политики Зеленского
Фото: EPA

Приоритетом избранного президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике является активизация "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) для решения конфликта на Донбассе.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе бывший министр финансов, советник Зеленского Александр Данилюк, предают «Украинские новости».

"Ключевое для нас, приоритетом будет возобновление, активизация работы "нормандского формата". Для нас тут важнее не как можно быстрее провести встречу, а наполнить ее содержанием", - сказал Данилюк.

Также Данилюк отметил, что задачей Зеленского является подготовиться к саммиту Украина-Европейский Союз в июле (планируется на 8 июля) и международной конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто.

Вместе с еще одним советником Зеленского Русланом Рябошапкой, Данилюк сейчас находится в Брюсселе по приглашению Европейской комиссии и Европарламента для обсуждения первых шагов Зеленского на посту Президента и его готовности отвечать на вызовы, стоящие перед Украиной.

Также Данилюк отметил, что в ходе встреч в Брюсселе они с Рябошапкой увидели понимание того, что новый Президент Украины имеет очень высокий уровень поддержки украинцев и готовность европейских партнеров помогать, в частности, в вопросах безопасности.

Советники заявили, что одной из первых законодательных инициатив Зеленского будет законопроект о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение с предложением дополнительных инструментов для нивелирования амнистии незаконных капиталов.

Данное решение должно быть принято в ближайшее время, так как это одно из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, в Европейской комиссии этого тоже ждут.

Напомним, 3 мая советники Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка посетили Брюссель, где провели встречу с послами Европейского Союза. Кроме этого, они выступали на заседании европейского Комитета по политике и безопасности.

В команде Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк отвечает за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность. Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка - главный специалист по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского.

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Источник: "Украинские новости"
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