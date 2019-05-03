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Украина сможет установить данные граждан, получивших российские паспорта, - Гримчак

Двойное гражданство разрешено в России, и граждане обязаны сообщать об этом властям.

Украина сможет установить данные граждан, получивших российские паспорта, - Гримчак
Фото: obozrevatel.com

Украина без проблем сможет получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак в эфире телеканала ZIK.

На вопрос ведущего, есть ли у Украины технические средства, чтобы определять тех граждан, которые получат российский паспорт, Гримчак ответил, что таких средств у Украины нет, но эти данные частично несекретные в России.

"Список тех людей, которые получили российское гражданство как второе, можно получить. Дело в том, что в соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", - считает Гримчак.

На каком основании Россия может предоставлять Украине такие данные, Гримчак не уточнил.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям оккупированного Донбасса получить гражданство в упрощенном порядке, а 1 мая - об упрощении порядка получения российского гражданства и паспортов для переселенцев с Крыма и Донбасса.

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