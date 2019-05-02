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Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"

Россия "поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились".

Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Фото: Макс Левин

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает войну на Донбассе гражданским конфликтом, в котором "украинцы воюют с украинцами".

Об этом Коломойский заявил в интервью Bihus.info.

"Внутренний гражданский конфликт, а что тут у нас непонятного? Слава Богу, что он не распространился на всю территорию. Но он имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу по всей остальной стране. Холодная фаза - это ненависть друг к другу, которая проявляется ввиду горячих каких-то событий, убийств общественных активистов", - сказал Коломойский.

По его словам, на востоке Украины "воюют украинцы с украинцами", а Россия "поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились".

Однако, по его словам, во время президентства Януковича был преступный режим и другого пути, кроме как "восстание", не было.

На уточняющий вопрос, является ли Майдан негативным событием, Коломойский ответил утвердительно: "Минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов (людей в Украине- ред.)".

Напомним, олигарх с сентября 2018 живет в Израиле. Он пообещал вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов и готов консультировать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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