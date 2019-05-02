Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Вступил в силу новый закон о ЖКУ, разрешающий начисление пени за задолженность
Вступил в силу новый закон о ЖКУ, разрешающий начисление пени за задолженность
ГлавнаяПолитика

Спикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информации

Он будет занимать эту должность в 2019-2020 годах.

Спикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информации
Олег Николенко

Спикер Постоянного представительства Украины при Организации объединенных наций Олег Николенко избран вице-председателем Комитета ООН по вопросам информации от восточноевропейской региональной группы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Украинский дипломат будет занимать эту должность в 2019-2020 годах.

"Сейчас в ООН проходит реформа сектора коммуникаций. Цель - сделать их глобальными и охватить как можно более широкую аудиторию, прежде всего молодежь. Усиленное внимание уделяется использованию современных информационных технологий и производству качественного контента", - рассказал дипломат.

Николенко добавил, что можно по-разному относиться к ООН, но в настоящее время эта организация имеет влияние практически во всех сферах жизни: от образования и медицины до ядерных исследований и урегулирования вооруженных конфликтов.

"ООН должна научиться говорить о своей деятельности на языке, понятном людям, а не только узкому кругу специалистов", - отметил он.

Напомним, в феврале в ООН создали фонд гуманитарной помощи Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также