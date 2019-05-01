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Подозреваемый в нападении на одесского активиста Михайлика ранил себя в СИЗО

Арестант нанес себе семь ударов в живот колюще-режущим предметом.

Подозреваемый в нападении на одесского активиста Михайлика ранил себя в СИЗО
Фото: pushkinska.net

Лаша Герасин, подозреваемый в нападении на одесского политика Олега Михайлика, совершил попытку суицида в СИЗО.

Об этом заявил 24 каналу его адвокат Владимир Поярков.

"Позавчера 29 апреля мой подзащитный не выдержал и совершил попытку суицида – нанес себе около 7 ударов в живот колюще-режущим предметом в знак протеста. Сейчас он находится в больнице скорой помощи. Ситуация тяжелая", - сказал юрист.

Поярков добавил, что Герасин хотел покончить с собой, потому что считает содержание под стражей незаконным.

"Более 7 месяцев он находится под стражей, несмотря на то, что со стороны защиты собраны все необходимые доказательства, доказывающие, что он в это время вообще был в другом месте и не имеет отношения к тем событиям, в отношении которых его подозревают", – высказался адвокат.

В Лукьяновском СИЗО инцидент комментировать отказались.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома. Михайлик выжил, однако украинские врачи не рискнули извлекать пулю, застрявшую в легком, и его пришлось везти на лечение в Германию

23 сентября полиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в покушении на умышленное убийство. Изначально всех троих взяли под стражу, однако позже суд отпустил под домашний арест одного из задержанных, - Торнике Герасина (Нагладзе), так как он является инвалидом 1-й группы.

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