Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря

Избранный президент Украины Владимир Зеленский решил искать пресс-секретаря через социальные сети.

В очередном видеообращении, записанном по случаю объявления результатов выборов президента Украины, Зеленский предложил присылать ему резюме на электронный адрес hr@ze2019.com.

"Мы начинаем первый конкурс - спикер президента Украины. Условия очень простые: если ты знаешь минимум три языка, украинский и английский - обязательные, если у тебя есть определенный опыт в работе в сфере журналистики или публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста - отправь свое резюме", - заявил Зеленский.

Напомним, пресс-секретарем президента Петра Порошенко с 2014 года является бывший журналист Святослав Цеголко, который с 2004 года работал на "5 канале", принадлежащем нынешнему главе государства.

Пресс-секретарем президента Виктора Януковича была Дарья Чепак, тоже бывший журналист.