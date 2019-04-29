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Порошенко выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"

"Они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше".

Порошенко выступил против предоставления россиянам "святого украинского гражданства"
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко выступает против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство.

Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник, 29 апреля.

"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - цитирует Петра Порошенко Интерфакс-Украина.

Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".

"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", - сказал Петр Порошенко.

Ранее президент России Владимир Путин в очередной раз назвал украинцев и россиян одним народом и заявил о необходимости общего гражданства. Об этом он сказал, комментируя планы России выдавать паспорта гражданам Украины и реакцию на это избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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