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Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго

Киев может начать предоставлять гражданство этническим украинцам, живущим за рубежом.

Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Фейсбуке.

Так, Киев может начать предоставлять гражданство этническим украинцам, живущим за рубежом. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году украинское гражданство за год получили 988 человек, в том числе 126 россиян.

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