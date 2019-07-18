Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Фейсбуке.

Так, Киев может начать предоставлять гражданство этническим украинцам, живущим за рубежом. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году украинское гражданство за год получили 988 человек, в том числе 126 россиян.