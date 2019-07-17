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ТКГ договорилась о демонтаже фортификаций в районе Станицы Луганской

Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

ТКГ договорилась о демонтаже фортификаций в районе Станицы Луганской
Фото: Офис президента Украины

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области на заседании 17 июля договорилась о начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Завершено разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется по сносу сооружения НВФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок", - написала Олифер на своей странице в Facebook.

Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

"В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения, в которых нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения - эти вопросы так же требуют решения вопросов безопасности. Есть положительные сдвиги в обеспечении устойчивого мобильной связи на всей территории Донбасса", - добавила Дарка Олифер.

Ранее сообщалось, что ТКГ согласовала введение "хлебного перемирия" с 21 июля. На заседании в Минске также договорились о подготовке к обмену заложниками.

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