Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: вблизи Николаевки по направлению Докучаевска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Широкино по направлению Саханки - из стрелкового оружия; на краине Марьинки по направлению Александровки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Водяногопо направлению Азова - из противотанкового гранатомета; в районе Павлополя из автоматической гранатомета; вблизи Богдановки по направлению Петровского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Потерь среди ВСУ не было.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, во вторник, 16 июля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного вооружения.