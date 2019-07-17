В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ

В Краматорске Донецкой области умер наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Twitter.
"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает глубокие соболезнования родственникам и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Причины смерти не сообщаются.
It was with great regret that I learned of the passing of Col. Czesław Kącki @OSCE_SMM monitor in Kramatorsk.— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) 17 июля 2019 г.
My deepest sympathies go to the family, Amb. Yaşar Halit Çevik and the SMM team.
Напомним, в мае турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик сменил Эртурула Апакана на посту главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.