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В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ

Чеслав Концкий принимал участие в миссии от Польши.

В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ
Фото: 112.ua

В Краматорске Донецкой области умер наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Twitter.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает глубокие соболезнования родственникам и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Причины смерти не сообщаются.

Напомним, в мае турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик сменил Эртурула Апакана на посту главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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