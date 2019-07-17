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Российские спецслужбы тщательно проверяют украинцев, впервые въезжающих в Крым, - Аброськин

Украинских граждан подвергают длительным допросам.

Российские спецслужбы тщательно проверяют украинцев, впервые въезжающих в Крым, - Аброськин
Фото: investigator.org.ua

Сотрудники ФСБ и пограничной службы РФ очень тщательно проверяют граждан Украины, которые решили впервые с момента оккупации Крыма пересечь административную границу. Об этом предупредил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

"В последнее время ежедневно административную границу с оккупированной территории АР Крым пересекает от 8 до 10 тысяч граждан Украины, для сравнения в зимне-весеннее время - в два раза меньше. Из интересного - согласно проведенному анализу-опросу жителей аннексированного Крыму, большая часть уходит от ответа относительно нарушения прав человека со стороны оккупационных властей ", - написал Аброськин.

По данным полиции, сотрудники ФСБ и пограничной службы РФ очень тщательно проверяют тех граждан Украины, которые имеют регистрацию на материковой части Украины и впервые пересекают линию разграничения. Проверки длятся не менее часа и большую часть таких граждан доставляют в Джанкой, Армянск или Симферополя, где проводятся длительные допросы, указал первый заместитель председателя Нацполиции.

"Поэтому гражданам Украины, которые приняли решение впервые с момента оккупации выехать на отдых в Крым, нужно очень хорошо задуматься", - предостерег он.

Напомним, мониторинг целей поездки МинВОТ начал в июне 2019 года. Целью опроса при въезде на материковую Украину является определение проблем, с которыми сталкиваются жители оккупированных территорий.

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