СБУ передала правоохранителям Нидерландов данные уголовного производства по делу МН17

Расследование установило точный маршрут и время перевозки "Бука", а также 150 лиц, причастных к этому.

Глава Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербейке во время пресс-конференции, в Ньювегейне, Нидерланды, 19 июня 2019 г

Служба безопасности Украины передала правоохранителям Нидерландов уголовного производства против 4 подозреваемых в катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование установило точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка ЗРК "Бук" была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину; время осуществлении запуска ракеты по пассажирскому самолету и место старта данной ракеты; время и маршрут, по которому ЗРК "Бук" был вывезена в РФ.

Также установлены более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки "Бук" с территории России на Донбасс и обратно в РФ, ее охране и выводе на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

Сообщено о подозрении 4 лицам: Игорю Гиркину (Стрелков), Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый"), Олегу Пулатову (позывной "Гюрза") и Леониду Харченко (позывной "Крот").

"Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", - сказано в заявлении СБУ.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донецкой области. При крушении самолета погибли 298 человек: 192 гражданина Нидерландов, 44 - Малайзии (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 - Австралии, 12 - Индонезии (среди них один ребенок), 10 - Великобритании, 4 - Германии, 4 - Бельгии, 3 - Филиппин, 1 - Канады и 1 - Новой Зеландии.

Сразу после крушения самолета информацию об этом опубликовал главарь боевиков Игорь Гиркин: боевики считали, что сбили самолет украинских военных. В сети был также опубликован "доклад" террористов разведуправлению РФ о том, что сбитый лайнер оказался пассажирским.

Международная следственная группа установила причастность России к крушению самолета, однако Россия не признает своей ответственности. Весной этого года сомнения в результатах расследования высказало руководство Малайзии: премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что то, что ракета российского производства была выпущена с подконтрольной России территории из ракетной установки, принадлежащей российской армии, не доказывает, что кнопку запуска нажали именно российские боевики.