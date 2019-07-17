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При столкновении с автобусом в Николаевской области погиб мужчина и двое детей

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

В результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом на Николаевщине погиб мужчина и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС Украины в Николаевской области.

Фото: ГосЧС Украины

Авария произошла около 0:30 ночи. Автомобиль Citroen Berlingo совершил лобовое столкновение с пассажирским автобусом Neoplan ВХ. На месте аварии от полученных травм погиб водитель легковушки, мужчина 1984 года рождения. Для извлечения тела спасателям пришлось применять спецоборудование.

Двоих детей и женщину, которые находились в автомобиле, забрала "скорая", но мальчик 2007 г.р. и девочка 2014 г.р. умерли от полученных травм. Их мать в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.

Среди 30 пассажиров и двух водителей автобуса сообщением "Железный Порт-Шепетовка" пострадавших и погибших нет.

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