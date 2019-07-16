В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы

В городе Первомайск Николаевской области погиб кандидат в народные депутаты Украины по 132 мажоритарному округу от партии «Оппозиционный блок» Василий Мосякин.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что около 19:30 во вторник, 16 июля, в в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением.

"Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным издания НикВести, речь идет о депутате Первомайского горсовета, директоре КП «Флора» Василии Мосякине.

В 2012 году на парламентских выборах он выступал доверенным лицом экс-вице-губернатора Виталия Травянко, который баллотировался по 132 округу. Являлся депутатом от Партии регионов в Первомайском городском совете, позднее от «Оппозиционного блока».

Сообщалось, что после событий на парламентских выборах в 2012 году по 132 округу у Мосякина остались претензии к Партии регионов, пишет ПреступностиНЕТ. В то же время первомайские «регионалы» жаловались тогдашнему губернатору Николаевщины Круглову, что Травянко проиграл выборы из-за «плохой работы» своего доверенного лица Мосякина. При этом несколько лет назад кандидат в нардепы по 132 округу Аркадий Корнацкий не раз высказывался с критикой в сторону Василия Мосякина.