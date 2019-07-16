ГПУ вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича в 2014 году

В феврале 2014 года Янукович не доехал на съезд депутатов юго-востока Украины.

Генеральная прокуратура вызывает на допрос народного депутата Украины Михаила Добкина. Он проходит в качестве свидетеля по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сказано в повестке, опубликованной сегодня на сайте ведомства.

"Вам необходимо явиться 25 июля 2019 в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины... для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42015000000001067", - сказано в документе.

Уголовное производство с этим номером было открыто в мае 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины" Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года". Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов всех уровней юго-востока Украины, в котором, как ожидалось, должен был принять участие Янукович. Но он на съезд не приехал. Позднее Добкин заявлял, что отговорил Януковича от участия в съезде. Позже Янукович заявлял, что его кортеж был обстрелян неизвестными.