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Луценко побывал на допросе в НАБУ

Генпрокурор рассказал об обстоятельствах снятия с Бубенчика подозрений в убийстве.

Луценко побывал на допросе в НАБУ
Фото: пресс-служба президента

Генеральный прокурор Юрий Луценко побывал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро как свидетель для дачи показаний о квалификации действий активиста Евромайдана Ивана Бубенчика.

Об этом Луценко рассказал на брифинге в понедельник.

Иван Бубенчик стал известным, когда в 2016 году признался в расстреле правоохранителей на Майдане. После тех событий Бубенчик пошел в АТО, служил в батальоне "Днепр-1", стал командиром батальона "Запад-2".

В начале апреля 2018 года его задержали по подозрению в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Луценко назвал квалификацию действий Бубенчика неправильной и сменил группу прокуроров по этому делу. Ее возглавила Анжела Стрижевская. Луценко поручил ей "объективно квалифицировать" действия Бубенчика.

После этого с Бубенчика сняли подозрение в убийствах

"Разговоры адвокатов, что кто-то кого-то прикрыл, изменил тяжесть, не имеют основания, потому что подозрение не изменено в тяжести преступления. Обе статьи после изменения подозрения Стрижевской были особо тяжкими, а потому это изменение не могло повлиять на избрание меры пресечения", - сказал Луценко журналистам в понедельник.

Сейчас Бубенчик находится на свободе.

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