Генеральний прокурор Украины Юрий Луценко получил повестку на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Документ опубликовала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника евромайдан Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с курирующим замгенпрокурора А.Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - написала Сарган.

Фото: Лариса Сарган

По словам пресс-секретаря, Генпрокурора вызывают на допрос в качестве свидетеля в уголовном производство по заявлению адвоката потерпевших - Александра Горошинского.

"Производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины ... "Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц". Напомню, орган досудебного расследования - Национальное антикоррупционное бюро Украины", - отметила Сарган.

Напомним, в мае прошлого года суд отказался избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Бубенчику и передал его на поруки депутатов Верховной Рады Андрея Денисенко и Олега Петренко.

Активиста Майдана Ивана Бубенчика правоохранители задержали во Львовской области весной 2018 года. Прокуратура вручила ему подозрение в убийстве двух правоохранителей на Майдане во время Революции достоинства. Однако впоследствии ГПУ изменила подозрение на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием.