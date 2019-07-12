Послы G7 не поддержали идею Зеленского о дополнительной люстрации

Ситуация в Украине не сравнима с той, которая была после Революции Достоинства.

Привлечение к ответственности чиновников, виновных в злоупотреблении властью, является правильным шагом, но нынешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая была после Революции Достоинства.

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место поле Революции Достоинства", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Текст законопроекта опубликован на сайте правительства.

закон "Об очищении власти" был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

Люстрации подлежат лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию. Выборные должности под люстрацию не попадают.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде.

Ранее Зеленский вывел из-под люстрации руководителя своей администрации Андрея Богдана путем образования нового органа Офис президента вместо Администрация президента.